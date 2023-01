Magione, festa amarcord dei nati del 1967 FOTO

Una cena per fare un bilancio dei primi 55 anni di vita grazie all'idea di un gruppo di coscritti

Si sono ritrovati per una grande festa, tutti i nati nel 1967 di Magione. Erano oltre una cinquantina, che hanno rivissuto un suggestivo amarcord per rivivere le emozioni del passato e del presente, per un bilancio dei propri 55 anni di vita e soprattutto per sorridere e guardare oltre.

E’ stata una bellissima occasione per ritrovarsi tutti insieme e per rivedere chi magari per vari motivi oggi non vive più quotidianamente la realtà del territorio. Di certo, una serata da ripetere per un’altra grande festa. La brillante idea è stata di Stefano Ciaffoloni, Cristina Bovaio, Danilo Ubaldini, Rosella Cucco, Beatrice Sottili e Silvia Rubeca, che hanno chiamato tutti a rapporto al ristorante “Taverna di Isa”.