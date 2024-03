Magione: Enel rinnova cabina elettrica San Feliciano e linea Casenuove, mercoledì i lavori - Tuttoggi.info

A Magione interruzione temporanea del servizio elettrico mercoledì 27 marzo, con inizio lavori alle ore 8:30 e conclusione entro la mattinata

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico locale, mercoledì 27 marzo effettuerà un intervento di restyling della rete nel territorio comunale di Magione, con particolare riferimento alla cabina denominata “San Feliciano” e alla linea elettrica “Casenuove”, che costituiscono snodi elettrici importanti per alimentare la frazione omonima.

I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica degli scomparti di impianto attraverso l’installazione in cabina di nuove apparecchiature motorizzate, dotate delle migliori innovazioni tecnologiche, e all’esecuzione di opere propedeutiche utili a completare la canalizzazione per l’interramento di un ampio tratto della linea di media tensione Casenuove, che costeggia il lago Trasimeno e sale sulla collina alle spalle del centro abitato di San Feliciano. Saranno così eliminate anche significative porzioni di cavi aerei, con benefici in termini ambientali e paesaggistici, e tutti gli impianti saranno automatizzati e gestiti in modo digitale.

Le operazioni rientrano nel piano di potenziamento e sostenibilità della rete elettrica sul Trasimeno, che vede E-Distribuzione dare concretezza all’ottimizzazione della tensione di circa 70 km di linee elettriche di media tensione in tutta l’area delle sponde del lago, in modo da garantire elevata qualità e continuità del servizio elettrico, anche quale fattore abilitante a molti servizi digitali che fanno della rete elettrica e delle smart grids uno degli elementi cardine della transizione ecologica.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per mercoledì 27 marzo, con inizio lavori alle ore 8:30 e conclusione entro la mattinata. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata di San Feliciano e dintorni. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione informa altresì che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.