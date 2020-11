Magione, anziano sbanda e finisce con l'auto contro una recinzione - Tuttoggi

Il fatto accaduto a Villa di Magione. Sul posto Vigili del Fuoco, il 118 e le forze dell'ordine che dovranno ricostruire lìaccaduto.

Una squadra della centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuta alle 18 per un incidente stradale accaduto a Villa di Magione.

Una vettura condotta da un uomo del 74, per cause in corso di accertamento, dopo aver sbandato è finita contro una recinzione.

Al momento non è dato sapere con certezza le condizioni dell’uomo che comunque è stato soccorso tempestivamente dai sanitari del 118.

In questo momento la squadra dei Vigili del Fuoco è ancora sul posto con le Forze dell’ordine che dovranno accertare la dinamica dell’incidente.

Articolo in aggiornamento