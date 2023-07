Magico inizio al Festival dei Tramonti: weekend di spettacoli, cultura e bellezza - Tuttoggi.info

La prima edizione del Festival dei Tramonti incanta il pubblico con un programma eclettico e suggestivo tra Magione e Passignano

Si è tenuto il primo fine settimana del tanto atteso Festival dei Tramonti, un evento che ha catturato l’attenzione degli appassionati di spettacoli, mostre, campus, workshop, turismo dinamico, enogastronomia locale. Con il suo programma eclettico e suggestivo, il festival ha offerto un’esperienza indimenticabile a residenti e visitatori. Il festival, alla sua prima edizione, continuerà con il suo programma fino al 16 luglio, tra le diverse location mozzafiato del Trasimeno in cui si svolge: Monte del Lago, Passignano, San Feliciano.

Il weekend di apertura ha regalato al pubblico una varietà di campus, artisti di strada, trekking, non potevano mancare i food track, il mercatino e le tanto richieste cene gourmet con vista sul tramonto e sotto le stelle.

La serata di apertura è stata caratterizzata dal concerto del Conservatorio Statale di Musica “F. Morlacchi” di Perugia, gli artisti internazionali arrivati dalla Cina hanno incantato il pubblico con le loro performance musicali, canore, esibizioni di danza itineranti, si sono fuse con la bellezza dei tramonti, creando un’atmosfera magica e suggestiva.

Durante le giornate, i partecipanti hanno potuto godere di una serie di eventi culturali, tra cui mostre d’arte, installazioni interattive e presentazioni di libri da parte di autori locali. Il festival ha creato un ponte tra l’arte e la comunità, offrendo opportunità di scoprire e apprezzare anche i talenti del territorio.

Le prelibatezze culinarie non sono state da meno. Numerosi stand gastronomici hanno offerto specialità locali e regionali, permettendo ai partecipanti di esplorare la tradizione culinaria del luogo. I visitatori hanno avuto l’opportunità di gustare piatti deliziosi mentre ammiravano i tramonti mozzafiato che hanno reso il festival ancora più suggestivo.

Molto apprezzate le proiezioni di film di diversi generi alla rocca di Passignano: cortometraggi, documentari, film sperimentali e opere d’arte cinematografiche che il Trasimeno International Art Film Festival, ha selezionato, ponendo l’accento sulla creatività artistica, l’innovazione tecnica, la narrazione non convenzionale e le tematiche sociali ed ecologiche. Oltre alle proiezioni cinematografiche, il TIAFF ha ospitato e ospiterà nei giorni prossimi eventi collaterali come dibattiti, incontri con registi, workshop e mostre d’arte.

Mentre il primo weekend del Festival dei Tramonti giunge alla sua conclusione, gli organizzatori sono già al lavoro per gli appuntamenti infrasettimanali e per il prossimo fine settimana. Gli amanti della cultura, della bellezza, dell’arte e della gastronomia non possono mancare a questo festival unico nel suo genere.

Per ulteriori informazioni sul programma e gli eventi futuri del Festival dei Tramonti, si consiglia di visitare il sito ufficiale del festival: www.festivaltramonti.it.