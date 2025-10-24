 "Magica quantistica", fisica e illusionismo a Palazzo Collicola - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

“Magica quantistica”, fisica e illusionismo a Palazzo Collicola

Redazione

“Magica quantistica”, fisica e illusionismo a Palazzo Collicola

Sabato 25 ottobre alle ore 16.00 si terrà lo spettacolo “Magica quantistica: spettacolo di illusionismo e scienza” nell'ambito della mostra Materiality
Ven, 24/10/2025 - 10:56

Condividi su:

In occasione della mostra MATERIALITY – Nano – e bio-materiali per lo sviluppo sostenibile in Umbria, ospitata a Palazzo Collicola (ingresso da via Loreto Vittori) fino al 31 ottobre, sabato 25 ottobre alle ore 16.00 si terrà lo spettacolo “Magica quantistica: spettacolo di illusionismo e scienza”, a cura del fisico e prestigiatore Raffaele Silvani, originario di Spoleto e membro della compagnia teatrale Corsia Of di Perugia.

Lo spettacolo propone un originale connubio tra scienza e prestidigitazione, unendo l’arte dell’illusionismo alla divulgazione scientifica. Raffaele Silvani guiderà il pubblico in un viaggio affascinante nel mondo della fisica quantistica, alternando spiegazioni accessibili a sorprendenti effetti magico-scientifici. Tra i fenomeni affrontati: salti quantici, spettroscopia e effetto tunnel, quest’ultimo recentemente protagonista del Premio Nobel per la Fisica.

Attraverso un linguaggio chiaro e uno stile coinvolgente, Silvani renderà comprensibili concetti complessi, mostrando come la scienza, proprio come la magia, sia capace di meravigliare e affascinare. Un’esperienza pensata per incuriosire, educare e stupire, adatta a studenti a partire dalla scuola secondaria, famiglie e appassionati di scienza di tutte le età.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.

La mostra, MATERIALITY – Nano- e bio-materiali per lo sviluppo sostenibile in Umbria, curata dall’Università degli Studi di Perugia, si inserisce nel progetto “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’economia diffusa nel Centro Italia” finanziato con la Missione “Dalla Ricerca all’Impresa” del PNRR (Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5), i cui contenuti scientifici vengono presentati con sezioni dedicate ai materiali e dispositivi nanostrutturati e a quelli a base biologica e biocompatibili, oggetto, nell’ambito del progetto VITALITY, dell’attività di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia.

Durante il periodo di esposizione le scuole di ogni ordine e grado avranno la possibilità di prenotare gratuitamente visite guidate e laboratori didattici, differenziati per classi di età. Per usufruire della visita guidata e dei laboratori, i docenti interessati sono invitati a prenotare inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: vitalitymostra@gmail.com.

L’apertura riservata alle scuole sarà dal lunedì al venerdì mattina, con orario 10.30-13.00 (martedì chiuso).

L’apertura al pubblico sarà, invece, il sabato con orario 14.30 – 18.00.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

Espulso dall’Italia per cinque anni viene sorpreso a Foligno: arrestato 37enne

Valnerina

Si frattura la caviglia per raggiungere lo scoglio di Roccaporena, donna recuperata dai vigili del fuoco

Valnerina

Castelluccio di Norcia entra nella storia: record italiano di highline, quasi 2 km di lunghezza | Foto

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Omicidio Piersanti Mattarella, arresti domiciliari per l’ex prefetto Piritore: “Depistò le indagini”
Ultim'ora Italia

Chiara Ferragni: “Il 2024? Un anno difficile, dopo il divorzio ora sono innamorata e felice”
Ultim'ora Italia

Sulmona, abusi sessuali di gruppo su 12enne e video online: arrestati 2 minori e un 18enne

Ultim'ora Italia

Food, Urso: “Guide de L’Espresso fanno scoprire eccellenze italiane”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!