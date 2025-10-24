"Magica quantistica", fisica e illusionismo a Palazzo Collicola - Tuttoggi.info

In occasione della mostra MATERIALITY – Nano – e bio-materiali per lo sviluppo sostenibile in Umbria, ospitata a Palazzo Collicola (ingresso da via Loreto Vittori) fino al 31 ottobre, sabato 25 ottobre alle ore 16.00 si terrà lo spettacolo “Magica quantistica: spettacolo di illusionismo e scienza”, a cura del fisico e prestigiatore Raffaele Silvani, originario di Spoleto e membro della compagnia teatrale Corsia Of di Perugia.

Lo spettacolo propone un originale connubio tra scienza e prestidigitazione, unendo l’arte dell’illusionismo alla divulgazione scientifica. Raffaele Silvani guiderà il pubblico in un viaggio affascinante nel mondo della fisica quantistica, alternando spiegazioni accessibili a sorprendenti effetti magico-scientifici. Tra i fenomeni affrontati: salti quantici, spettroscopia e effetto tunnel, quest’ultimo recentemente protagonista del Premio Nobel per la Fisica.

Attraverso un linguaggio chiaro e uno stile coinvolgente, Silvani renderà comprensibili concetti complessi, mostrando come la scienza, proprio come la magia, sia capace di meravigliare e affascinare. Un’esperienza pensata per incuriosire, educare e stupire, adatta a studenti a partire dalla scuola secondaria, famiglie e appassionati di scienza di tutte le età.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti.

La mostra, MATERIALITY – Nano- e bio-materiali per lo sviluppo sostenibile in Umbria, curata dall’Università degli Studi di Perugia, si inserisce nel progetto “VITALITY Ecosistema di Innovazione, Digitalizzazione e Sostenibilità per l’economia diffusa nel Centro Italia” finanziato con la Missione “Dalla Ricerca all’Impresa” del PNRR (Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5), i cui contenuti scientifici vengono presentati con sezioni dedicate ai materiali e dispositivi nanostrutturati e a quelli a base biologica e biocompatibili, oggetto, nell’ambito del progetto VITALITY, dell’attività di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia.

Durante il periodo di esposizione le scuole di ogni ordine e grado avranno la possibilità di prenotare gratuitamente visite guidate e laboratori didattici, differenziati per classi di età. Per usufruire della visita guidata e dei laboratori, i docenti interessati sono invitati a prenotare inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: vitalitymostra@gmail.com.

L’apertura riservata alle scuole sarà dal lunedì al venerdì mattina, con orario 10.30-13.00 (martedì chiuso).

L’apertura al pubblico sarà, invece, il sabato con orario 14.30 – 18.00.