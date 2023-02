Maggioranza, in Regione fuoco amico sui piccioni

Puletti ha spiegato l’importanza di questa iniziativa, a supporto della legge nazionale che istituisce il numero 1522 per aiutare le vittima di violenza e stalking. L’assessore ha scelto di non votare questa mozione.

Una possibile “ripicca” dopo lo scontro su un’altra mozione della consigliera Puletti, relativa all’emergenza sanitaria per l’eccessiva presenza di piccioni. Con tante segnalazioni arrivate dai territori, come Deruta, Mantignana, Città di Castello e le ordinanze di alcuni sindaci (tra cui quello azzurro di Todi, Ruggiano) per fronteggiare la situazione. Con Coldiretti che lancia l’allarme per l’eccessiva presenza di cinghiali e piccioni. Uno scontro, quello tra Puletti e Morroni che si ripropone da tempo sui temi della caccia, della pesca e del tartufo, su cui c’è evidentemente una valutazione diversa tra Lega e Forza Italia. Uno scontro che oggi si è spostato anche sul provvedimento relativo a violenze e stalking.