ROMA (ITALPRESS) – Maggio si prospetta come un mese positivo per l’industria italiana. Secondo l’indagine di Confindustria sull’attività delle grandi imprese, il 45% del campione prevede un aumento della produzione rispetto al mese scorso. Solo il 6,2% ipotizza un calo, mentre il restante 48,8% non si aspetta variazioni significative.

