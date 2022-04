“Maggio dei libri 2022”, in Valnestore sei appuntamenti con la lettura

Il programma degli eventi è stato messo a punto dagli operatori della Biblioteca intercomunale Ulisse di Tavernelle (Sistema Museo), in collaborazione con gli uffici cultura dei Comuni di Panicale e Piegaro.

Si parte sabato 30 aprile, alle ore 16, con le letture all’aria aperta e novità editoriali per grandi e piccini ad opera degli operatori di Sistema Museo e i lettori volontari di Nati per Leggere, presso lo Spazio Digipass in Piazza Affari (futura sede della Biblioteca Ulisse).

Mercoledì 4 maggio alle ore 18, sempre presso il Digipass, l’incontro con l’autore Mauro Luciani che presenta Talento. La via del senso. L’incontro vedrà la partecipazione dell’assessore alla Cultura del Comune di Panicale e sarà coordinato da Sabrina Caciotto, dell’Ufficio Cultura del Comune di Panicale.

Sabato 7 maggio, alle ore 16, lo Spazio Digipass ospiterà invece “Libri per tutti”, un incontro alla scoperta della lettura in simboli per conoscere gli IN-BOOK a cui prenderanno parte Roberta Palazzi, educatrice, psicologa e traduttrice di libri in simboli e Mariolina Frigeri, pediatra di famiglia e vincitrice del Premio Nazionale Nati per Leggere 2016.

Venerdì 13 maggio sarà invece la volta della cerimonia di premiazione del concorso letterario “Fuori e dentro di me” – XI edizione. L’evento si svolgerà presso il Centro polifunzionale L’Occhio, alle ore 18.00 e vedrà la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado che hanno aderito al concorso.

Domenica 22 maggio la manifestazione si sposta nel Bosco di Piegaro con le letture nel bosco, un incontro con i libri per bambini 0-6 anni a cura dei lettori volontari del progetto Nati per Leggere e della Biblioteca Intercomunale Ulisse di Panicale e Piegaro.

La chiusura del Maggio dei Libri sarà giovedì 26 maggio ai Giardini pubblici Berardo Berardi di Tavernelle con l’incontro “La biblioteca itinerante: divertiamoci con le storie al parco giochi”.

Per informazioni: BIBLIOTECA INTERCOMUNALE ULISSE 075.8359238, bliotecaulisse@sistemamuseo.it, www.sistemamuseo.it.

UFFICIO CULTURA COMUNE DI PANICALE 075.8379531, cultura@comune.panicale.pg.it, www.comune.panicale.pg.it