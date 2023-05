“L’arresto di Matteo Messina Denaro è una grande vittoria. E’ la dimostrazione che lo Stato vince sempre. E’ una grande soddisfazione per me e la Sicilia intera. Però non dobbiamo pensare che la mafia sia finita”. Così Tina Montinaro, vedova dell’agente Antonio, assassinato nella strage di Capaci nel ’92, durante la presentazione del libro “Non ci avete fatto niente”, a Palermo. xd6/vbo/gtr