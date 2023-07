PALERMO (ITALPRESS) – “In senso della mia presenza a Palermo non è solo memoria, la memoria ha senso soprattutto se si raccoglie quella memoria”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando i giornalisti in prefettura, a Palermo, al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dalla premier, nell’anniversario del sacrificio di Paolo Borsellino.

abr/gtr

(fonte video: Palazzo Chigi)