“In questi quarant’anni molte cose sono cambiate, c’è stato un cambiamento culturale importante per Palermo come anche per la Sicilia e l’Italia, è fondamentale però non abbassare la guardia perché la battaglia nei confronti della criminalità organizzata, e soprattutto nei confronti di Cosa nostra, è ancora lunga”. Lo dice il Generale Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

