Mafia e droga, Questore Catania "Colpite piazze spaccio molto vicine" - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – “Erano due piazze di spaccio peraltro molto vicine, una al numero 13 e l’altra al 12. Ma la prima era più fiorente in termini di denaro per l’organizzazione criminale che vi operava”. Queste le parole del Questore di Catania, Giuseppe Bellassai in conferenza stampa per l’operazione Terzo Capitolo. “In origine – aggiunge il capo della Squadra Mobile di Catania, Antonio Sfameni. – il gruppo Arena era un’articolazione del clan Nizza, a sua volta articolazione del clan Santapaola-Ercolano. Gli elementi di indagine raccolti oggi ci hanno portato ad accertare che opera in maniera autonoma”.

xo1/pc/gsl