Mafia e droga nel trapanese, blitz con 12 arresti - Tuttoggi.info

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Mafia e droga nel trapanese, blitz con 12 arresti

ItalPress

Mafia e droga nel trapanese, blitz con 12 arresti

Gio, 23/07/2026 - 12:03

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TRAPANI (ITALPRESS) – Operazione antimafia dei Carabinieri nel Trapanese. A Petrosino, i militari del Comando Provinciale, supportati dai comandi di diverse province siciliane e dallo Squadrone “Cacciatori di Sicilia”, hanno arrestato dodici persone in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Palermo su richiesta della Dda. L’inchiesta del Nucleo Investigativo ha fatto luce sulla presenza di Cosa Nostra nel comune trapanese, documentando l’uso dell’intimidazione per controllare il territorio e finanziare la cassa del sodalizio. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsioni, incendi, detenzione di armi, racket degli alloggi popolari e traffico di stupefacenti gestito da un’organizzazione armata. Nel corso delle indagini erano già state arrestate cinque persone e documentato l’approvvigionamento di oltre sette chili di droga tra cocaina, hashish e crack. Notificato infine l’invito all’interrogatorio preventivo per altri sedici indagati per reati di droga e armi con l’aggravante mafiosa.

gtr/pc/red

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