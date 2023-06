Mafia, confiscati beni per 18 milioni a eredi imprenditore catanese - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia ha confiscato beni per un valore di 18 milioni di euro agli eredi di un imprenditore catanese.Il provvedimento di confisca dei beni, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, è stato eseguito nei confronti degli eredi di un imprenditore deceduto nel 2018, operante nel settore della raccolta di rifiuti solidi urbani e ritenuto contiguo alla criminalità organizzata.L’uomo nel 2017 era stato arrestato nell’ambito dell’operazione di polizia denominata “Piazza Pulita” e nel 2018 era stato nuovamente tratto in arresto dalla DIA di Catania in esecuzione di un provvedimento applicativo di misura cautelare nell’ambito dell’operazione “Gorgoni”.Secondo gli investigatori, i beni a lui riconducibili, “erano stati trasferiti fittiziamente ai familiari ben prima del suo decesso proprio per eludere la probabile misura di prevenzione che potesse essere disposta a suo carico”.Dagli accertamenti patrimoniali condotti dagli investigatori della DIA sarebbe emersa “una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati dall’imprenditore e dal proprio nucleo familiare e l’imponente impero economico accumulato negli anni”. “L’effettiva incapienza reddituale – spiega la Dia in una nota – è stata dimostrata anche per il nucleo familiare del genero dell’imprenditore che è risultato il titolare della gran parte dei beni confiscati e direttamente riferibili al proposto”.Sono oggi in confisca e amministrate dal Tribunale, tramite un amministratore giudiziario appositamente nominato, due aziende operanti nel settore della raccolta e gestione dei rifiuti, unità immobiliari, un autoveicolo e rapporti bancari e finanziari.Il patrimonio sottoposto a confisca è valutato in circa 18 milioni di euro.

