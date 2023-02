Il nuovo incontro delle Rete Italia EcoDigital è stato un’occasione di confronto per discutere i temi delle transizioni ecologica e digitale, che devono andare di pari passo. L’obiettivo è sfruttare le possibilità offerte dagli strumenti digitali in modo sostenibile per monitorare consumi, identificare sprechi e avere certificazioni affidabili.

