Da anni le proposte di adattamento ai cambiamenti climatici sono note ma non attuate. Servono sistemi di allerta più veloci e capillari che prevedano anche un allarme su tutti i cellulari per avvisare le popolazioni dei rapidi cambiamenti meteo come avviene già nei paesi che convivono con i cicloni. Ne parla la nuova puntata di Madre Terra sulla tragica ondata di maltempo in Emilia-Romagna. col/sat/gsl