ROMA (ITALPRESS) – “Basta negazionismi beceri condannati anche dal Papa. Il Governo ascolti e riceva i giovani che manifestano in tutta Italia e agisca subito per lo stop agli incentivi ai combustibili fossili e per una transizione EcoDigital veloce” dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, dalla piazza della manifestazione dei Fridays for Future (6 ottobre).

