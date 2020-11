L’arte dei pizzaioli napoletani patrimonio Unesco nel mondo. Presentate in diretta streaming le Linee guida per la gestione del riconoscimento e il video per l’internazionalizzazione dell’elemento culturale. “La pizza napoletana – afferma il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio – è veicolo della cucina italiana nel mondo e della qualità dell’agroalimentare italiano”.

mgg/red