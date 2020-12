Madre Terra - Nasce intergruppo per dare seguito all'enciclica Laudato Si' - Tuttoggi

Alfonso Pecoraro Scanio: “Entro Natale 100 parlamentari per ecologia integrale e agire per veri investimenti verdi”.

Nasce un intergruppo di parlamentari, aperto ad associazioni e giovani attivisti, per dare seguito normativo alle proposte dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco.

Nella nuova puntata, le voci degli intervenuti alla conferenza stampa “Ecologia integrale” svolta il 10 dicembre alla Sala ‘Caduti di Nassirya’ di Palazzo Madama, Senato della Repubblica.

mgg/red