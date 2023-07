ROMA (ITALPRESS) – La campagna itinerante Mediterraneo da remare #PlasticFree 2023, promossa dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Marevivo e con l’adesione della Guardia Costiera, sbarca a Gaeta, lunedì 31 luglio, alle 17.00, presso ITS Academy Fondazione G. Caboto (Via Annunziata, 58 – Palazzo della Cultura). La tappa è organizzata in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sez. Gaeta e con il patrocinio del Comune di Gaeta.

