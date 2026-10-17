Madre Terra - Convegno su Biometano a Roma, 27 ottobre - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Biometano. Innovazione, sostenibilità e sicurezza dei nuovi sistemi di rifornimento in campo”: martedì 27 ottobre, ore 10 a Roma, Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi (XXIV Maggio 43) e diretta streaming su Radio Radicale. Incontro promosso da Fondazione UniVerde, Coldiretti, CIB – Consorzio Italiano Biogas ed EBA – European Biogas Association, patrocinio di CNR e CREA, partecipazione di ENEA e media partnership di Rai Italia. Partner dell’iniziativa: Gruppo Metano Toscana e Biogas Merse. Media partners: Askanews, Italpress, TeleAmbiente e Opera2030.

mgg/gsl