Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana promuovono un ciclo di incontri con gli studenti (21 e 23 novembre) su “Autonomia energetica e alimentare”. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del programma nazionale per la Settimana di Educazione alla Sostenibilità promossa dal Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità – Agenda2030 della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

