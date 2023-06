L’8 giugno, a Roma, evento e mostra fotografica “La Difesa del Mare” all’Istituto Tecnico per il Turismo “Cristoforo Colombo”, promossi dalla Società Geografica Italiana in collaborazione con la Fondazione UniVerde e con il sostegno del Ministero della Difesa: iniziative inserite per celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani 2023 delle Nazioni Unite. fsc/mrv