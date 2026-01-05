 Madre e figlia morte a Campobasso, il medico legale: "Sostanza tossica o batterio le ipotesi al vaglio" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Madre e figlia morte a Campobasso, il medico legale: “Sostanza tossica o batterio le ipotesi al vaglio”

tecnical

Madre e figlia morte a Campobasso, il medico legale: “Sostanza tossica o batterio le ipotesi al vaglio”

Lun, 05/01/2026 - 19:03

Condividi su:

(Adnkronos) – “Sono due le principali ipotesi” sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute a Campobasso tra il 27 e il 28 dicembre a poche ore di distanza l’una dall’altra, dopo una lunga agonia: “l’ingestione involontaria di una sostanza tossica oppure una tossina prodotta da batteri patogeni. Sono invece esclusi l’epatite fulminante e il botulismo”. Lo spiega all’Adnkronos Salute il medico legale Marco Di Paolo, consulente della difesa e della famiglia Di Vita, in attesa dei risultati delle analisi tossicologiche e microbiologiche sulle vittime. 

“Al momento possiamo parlare solo in termini generici di una tossinfezione alimentare – chiarisce l’esperto -. Dall’autopsia è emerso che si trattava di due persone sane, senza patologie rilevanti, morte in tempi diversi dopo un evento compatibile con qualcosa di ingerito. Allo stato attuale, però, non è possibile stabilire quale alimento o sostanza abbia causato l’intossicazione”. Di Paolo precisa inoltre di “non aver avuto accesso alla documentazione clinica”, che è secretata ed è in possesso dei consulenti della Procura. “Molto potrebbero dirci gli esami effettuati sul padre e marito delle vittime, Giovanni Di Vita, eseguiti allo Spallanzani, dei quali siamo ancora in attesa – spiega Di Paolo – così come attendiamo i referti dell’ospedale Cardarelli, dove madre e figlia si sono recate due volte prima di essere rimandate a casa”. Restano inoltre da conoscere gli istituti e i laboratori incaricati delle analisi tossicologiche e microbiologiche. “Probabilmente – aggiunge – dopo le festività avremo maggiori informazioni”. 

“Non sappiamo ancora quale sia stata la causa esatta della morte – conclude il medico legale – ma è certo che madre e figlia hanno sofferto per un vomito incoercibile, fino a 30 episodi in una sola notte, una condizione che ha provocato una grave disidratazione e un danno multiorgano”.  

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!