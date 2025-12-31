 Madre e figlia morte a Campobasso, dai funghi al veleno nessuna ipotesi esclusa - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Madre e figlia morte a Campobasso, dai funghi al veleno nessuna ipotesi esclusa

tecnical

Madre e figlia morte a Campobasso, dai funghi al veleno nessuna ipotesi esclusa

Mer, 31/12/2025 - 17:02

Condividi su:

(Adnkronos) – Si battono tutte le piste nell’indagine sulla morte della 15enne Sara Di Vita e della mamma, la 50enne Antonella Di Ielsi, decedute dopo la cena della Vigilia. Non è esclusa neanche quella dell’avvelenamento da parte di terze persone. Un’ipotesi residuale, viste le circostanze di quanto accaduto, ma la procura diretta da Nicola D’Angelo non lascia chiusa nessuna pista, neanche quella dell’omicidio. 

Al momento quindi “nessuna ipotesi è esclusa: funghi velenosi, conserva contaminata. Tutto dipende dagli esiti dell’autopsia su Sara Di Vita, 15 anni, appena conclusa, e dall’esame medico-legale sulla madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, ancora in corso. Ammettiamo che trovino una sostanza sospetta, che venga trovato un veleno qualunque, è chiaro che il quadro cambia. Quindi ripeto, nessuna ipotesi è esclusa, neanche quella dell’avvelenamento”, spiega intanto all’Adnkronos l’avvocato Paolo Lanese, legale di Giovanni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella.  

A seguire l’esame autoptico anche l’anatomopatologo nominato dalla famiglia Di Vita, il prof. Marco Di Paolo.  

Resi intanto noti i nomi dei cinque medici indagati. Nel procedimento risultano indagati tre medici del pronto soccorso del Cardarelli — Maria Balbo, Ramon Aldo Olivieri e Pietro Vuotto — e due colleghi della Guardia medica, Angela Maria Castelluzzo e Michele Formichella, con le ipotesi, a vario titolo, di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose. Secondo quanto emerso, madre e figlia, pur in presenza di sintomi, sarebbero state rimandate a casa in due occasioni. 

 

Per quanto riguarda le condizioni dei familiari superstiti, l’Inmi Spallanzani di Roma informa che, “vista l’evoluzione favorevole del quadro clinico, il paziente proveniente dall’azienda sanitaria regionale del Molise per sospetta malattia a trasmissione alimentare (Mta) è stato trasferito dal reparto di rianimazione in reparto ordinario”. Così in una nota l’Irccs. “Padre e figlia continuano ad essere debitamente assistiti dall’équipe medica e supportati dal team di psicologi dell’istituto”, precisa lo Spallanzani dove sono ricoverati il marito e padre della 50enne e della 15enne morte e l’altra figlia.  

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!