Madre e figlia escono di strada con l’auto, entrambe in ospedale

L'incidente giovedì sera a Castiglione | La donna al volante è rimasta incastrata con le gambe nelle lamiere della vettura

Era rimasta incastrata con le gambe tra le lamiere la donna che era al volante della Fiat 500 L che nella serata di giovedì è uscita di strada nel comune di Castiglione, del Lago, in via Piana.

La donna, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, finita in un avvallamento del terreno. All’interno c’erano madre (al volante) e la figlia.