Madonna di Foligno, il Rotary finanzia il restauro dell’opera

Alla presenza di Autorità, dei rappresentanti del Sindaco di Foligno, l’Assessore alla Giostra della Quintana e alla Cultura avv.Decio Barili e di Dirigenti amministratori del Sistema Museo di Foligno , il locale Rotary Club, presieduto dall’avv.M.Giovanna Galligari , e l’Inner Wheel Foligno con la sua Presidente Eleonora Benedetti, intendendo partecipare attivamente a solennizzare l’evento dei 500 anni dalla morte del grande pittore Raffaello Sanzio:, ed animati da quanto il suo fondatore Paul Harris ha insegnato “servire al di sopra di ogni interesse personale”, hanno finanziato i lavori di messa in sicurezza della tavola seicentesca della Madonna di Foligno ispirata a quella di Raffaello Sanzio, di proprietà del Comune di Foligno.

Le operazioni

I delicatissimi lavori di messa in sicurezza con reintelaiatura sono stati coordinati dalla COO.BE.C. soc. arl, ed in particolare ad opera del suo esecutore Bruno Bruni. Presso il Palazzo Candiotti di Foligno anche alla presenza di molti Clubs Services di Foligno impegnati nell’iniziativa,è stata descritta l’opera compiuta per portare l’opera d’arte alla sicurezza, essendo stata reperita in cattivo stato, nell’Oratorio della Nunziatella.

In arrivo una mostra

All’esito del delicato lavoro, l’importante opera raffaellesca che verrà, una volta terminata l’opera, consegnata al Comune di Foligno per essere collocata finalmentenella sua Pinacoteca, si presenta nelle sue grandi dimensioni di metri 2,80 x 1,70, come da foto emblematica allegata. Da questo quadro, una volta restaurato, potrà altresì organizzarsi sempre ad opera del Rotary Club di Foligno una mostra raffaellesca negli spazi di Palazzo Trinci e comprendente più opere di ispirazione raffaellesca esistenti nel territorio. E’ quanto emerso da due interessantissime prolusioni del Prof. Alberto D’Attanasio Cattedratico Universitario in Storia dell’Arte, e del Prof.Luigi Sensi.