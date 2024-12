Madonia dopo 'Ballando': "Sono sereno. Avrei dovuto ballare con Sonia? Forse" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Sto bene, sono sereno". Così Angelo Madonia, in una diretta Instagram di ieri è tornato a parlare con i suoi fan dopo l'esclusione dal programma 'Ballando con le Stelle'. Il ballerino ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino in questi giorni: "Ho avuto un'ondata di affetto, tanta vicinanza e solidarietà. Mi ricorderò sempre di questi giorni e dell'amore ricevuto".

Madonia ha preferito non entrare nei dettagli della vicenda, concentrandosi invece su come ha vissuto le ultime giornate: "Non voglio parlarvi di quello che è accaduto, ma di come ho trascorso questo periodo. L’ho fatto serenamente, circondato dalle persone a me care, che sono la mia vera ricchezza". "Sabato scorso non mi avete visto, ma sto benissimo - ha aggiunto - Si va avanti, i problemi della vita sono altri".

Madonia non ha, dunque, voluto alimentare la polemica: "Probabilmente tanti di voi si aspettavano un mio intervento polemico ma io non ho niente da dire rispetto a questa vicenda. E' andata come è andata e sono qui per dirvi grazie". Durante la diretta, un utente ha scritto provocatoriamente: "Forse avresti dovuto ballare con Sonia (Bruganelli, ndr)". Con il sorriso, Madonia ha risposto: "Forse, chi lo sa". Infine, un messaggio di incoraggiamento per chi continua la competizione: "Per chi prosegue ballando con le stelle mi piacerebbe augurare un forte in bocca al lupo e che vinca il migliore".