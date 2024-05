Made in Italy, nel 2023 export alimentare a quota 380 miliardi - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – L’industria alimentare è sinonimo di sviluppo sociale ed economico. E’ quanto emerge da una ricerca realizzata da Federalimentare-Censis, secondo cui per il 94% il Made in Italy è uno dei principali ambasciatori dell’italianità nel mondo e un traino per l’economia grazie all’export. Secondo i dati, per l’89% un aiuto al comparto potrà arrivare dalle future scelte che verranno prese dall’Unione Europea se ci saranno azioni più incisive a supporto della competitività delle imprese.

fsc/gsl