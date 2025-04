Macron resta con il cerino in mano: Trump lo tiene fuori dal faccia a faccia con Zelensky - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – L’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, all’interno della Basilica di San Pietro, farà la storia. Ma c’è chi, come il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, non ne esce benissimo. Il capo di Stato transalpino, infatti, ha fatto di tutto per ritagliarsi il suo momento e inserirsi nel bilaterale. Ma le immagini circolate, che potete vedere in questo video, sono impietose. Mentre Trump e Zelensky si allontanano per parlare a quattrocchi si avvicina di soppiatto Macron con la scusa di salutare il presidente ucraino. Nello stesso momento si vedono inservienti del Vaticano che posizionano tre sedie.

Il capo di Stato francese sembra insistere per partecipare al colloquio ma Trump respinge il tentativo bloccandolo con la mano. Una gaffe planetaria. Successivamente, infatti, la sedia a cui ambiva Macron, come si vede nella foto, viene allontanata e riposizionata lasciando Trump e Zelensky finalmente soli al loro faccia a faccia. E Macron, invece, resta con il cerino in mano.