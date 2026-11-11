Macellazione clandestina di cavalli scoperta dai Nas di Ragusa, arresti e sequestri - Tuttoggi.info

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Macellazione clandestina di cavalli scoperta dai Nas di Ragusa, arresti e sequestri

ItalPress

Macellazione clandestina di cavalli scoperta dai Nas di Ragusa, arresti e sequestri

Mer, 11/11/2026 - 10:03

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RAGUSA (ITALPRESS) – Su delega della Procura di Siracusa, i militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa – coadiuvati nella fase esecutiva dai Comandi provinciali Carabinieri di Siracusa e Ragusa – hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e un contestuale decreto di sequestro preventivo, di 2 milioni di euro, emessi dal Gip del Tribunale aretuseo, nei confronti di 7 indagati: sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla macellazione abusiva, frode nella tracciabilità degli animali, commercio di sostanze alimentari nocive e smaltimento illecito di rifiuti speciali. Tra gli arrestati anche un veterinario dell’Asp di Siracusa. Nello specifico, è emerso “un collaudato modus operandi” basato sull’approvvigionamento irregolare di capi equini formalmente registrati come non destinati alla produzione di alimenti per consumo umano, provenienti da circuiti commerciali clandestini e acquistati a prezzi di assoluto favore. L’abbattimento e la successiva macellazione degli animali avvenivano in prima battuta all’interno di un casolare rurale pertinenza di un’azienda zootecnica locale, “struttura che si presentava fatiscente, priva di qualsivoglia autorizzazione sanitaria e dei minimi requisiti igienici”.

fsc/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

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