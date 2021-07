Macchine distrutte da grandine e incidenti, caos su A1 in Emilia Romagna - Tuttoggi

PIACENZA (ITALPRESS) – Decine e decine di auto ferme in A1 tra Parma e Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) dopo un’intensa grandinata che si e’ abbattuta in Emilia nel pomeriggio di oggi. I grossi chicchi di ghiaccio hanno mandato in frantumi i parabrezza delle auto e i conducenti sono stati costretti a fermarsi in mezzo alla tempesta. Si sono registrati anche alcuni feriti e sul posto sono intervenuti i mezzi del 118: automobilisti e passeggeri sarebbero stati colpiti dai vetri dei finestrini. Alcuni mezzi si sono anche tamponati fra di loro a causa della scarsa visibilita’. Sul posto le pattuglie della polizia Stradale: il tratto e’ stato chiuso alle 16:10 circa, per agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso. Al momento si registrano code a partire da Terre di Canossa-Campegine. Chi viaggia verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Parma, potra’ percorrere la Strada Statale 9 Via Emilia e quindi rientrare in autostrada all’altezza di Fiorenzuola. Lo stesso evento causa 8 km di coda anche in carreggiata sud tra Fiorenzuola e Fidenza.

