M5S, Conte chiama Pd a manifestazione 5 aprile - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Elly Schlein sì o no alla manifestazione M5S del 5 aprile? Oppure: delegazione dem sì o no? Il Partito democratico e la sua segretaria ancora non hanno sciolto la riserva sulla loro presenza alla piazza del Movimento 5 Stelle contro (anche) il piano di riarmo presentato da Ursula von der Leyen, ma intanto Giuseppe Conte lancia un amo non indifferente alla leader dem. “Noi abbiamo aperto a tutte le forze politiche, le associazioni, i singoli cittadini”, ribadisce il presidente dei pentastellati. E quindi, aggiunge, “confido che ci sia anche il Pd”.

Chi ci sarà sicuramente, confermano da Campo Marzio dopo giorni di indiscrezioni, è Alessandro Barbero, storico e divulgatore, molto famoso sui social. Dal palco parlerà anche Marco Travaglio, Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace, e Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena. La scaletta della manifestazione, a cui senza dubbi (e tentennamenti) parteciperanno anche i due leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, non è però completa. Altre sorprese arriveranno nei prossimi giorni.