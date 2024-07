L’VIII edizione del Festival Internazionale Green Music prosegue il carnet con illustri personaggi partendo con Alessandro Haber e Maurizio Mastrini - Tuttoggi.info

(Spello ) In un luogo suggestivo quale il “teatro dei cipressi”, in quel di Spello nella location di Umbria Flor, nella Provincia di Perugia, con uno scenario appositamente ideato e allestito all’aperto, tra balle di paglia come seggiole e alti e snelli cipressi come a definire perimetralmente il luogo sacro della musica, una sorta di fusione tra ambiente e natura, sotto un caldo cielo stellato, domani pomeriggio, alle ore 18:30, andrá in scena lo spettacolo “ Mia cara amatissima..”. Si tratta di un Recital, pianoforte e voce recitante con un quartetto d’archi della Felicità. Con questa ambientazione, del tutto originale, l’attore e regista Alessandro Haber e il Direttore Artistico Maurizio Mastrini si esibiranno in un suggestivo spettacolo in grado di unire voce e pianoforte con uno stile unico e innovativo. Una sorta di sperimentazione dove il pianista e compositore Mastrini riuscirà a fondere la versatilitá di un grande talento interpretativo ed espressivo quale quello di Haber rappresentando le lettere d’amore di personaggi storici tra le quali “John Keats a Fanny Brawne” de 1819; “Goethe a Lotte von Stein ”; Giacomo Leopardi a Fanny Targioni Tozzetti del 1831. Alessandro Haber, nato a Bologna nel 1947, insieme al padre rumeno e alla madre italiana, trascorre gran parte della sua infanzia in Israele. Fin da ragazzino il suo sogno è la recitazione: a nove anni torna in Italia e rimane fedele a quel sogno che lo porta, appena ventenne, a ottenere una parte in La Cina è vicina , film di Marco Bellocchio prodotto nel 1967 e successivamente lavorerà con registi come Taviani, Fellini, Bertolicci e Damiani , con ruoli di piccole parti. Tra gli anni 70’ e 80’ le sue comparsate e le sue interpretazioni in ruoli secondari non si contano, la sua è una vera e propria gavetta che gli permetterà di farsi le ossa e di raggiungere una maturità espressiva decisamente rara per gli standard cui ci hanno abituati gli attori italiana dell’ultima generazione. E così Haber si ritrova a lavorare sui set di “Sogni d’oro” di Moretti nella parte di un collega disoccupato dell’alter-ego morettiano lavorando anche al fianco di Ugo Tognazzi e Philippe Noiret in “Amici miei atto II “ e nell’esordio cinematografico di Salvatores con “Sogno di una notte d’estate” fino a quando nel 1986 Pupi Avati lo sceglie per il suo film “ Regalo di Natale”. Anche a teatro la sua recitazione nevrotica e versatile ottiene unanimi consensi, recitando in “Orgia” di Pasolini e in “Woyzeck” di Büchner. In seguito rivela un altro grande talento: scrive e canta canzoni, organizzando concerti insieme a Mimmo Locasciulli. Il Direttore Artistico Maurizio Mastrini, reduce anche dalla presentazione dell’ultimo lavoro che si chiama Ghost, nella serata accompagnerà strumentalmente la profondità espressiva che porrá all’unisono la voce di Haber , il pianoforte e il quartetto con arrangiamento del M° Roberto Marino, Elisa Maria Mannucci, 1° Violino, Stefano Carloncelli, Viola, Caterina Laura, 2° Violino ed Edoardo Sbaffi, Violoncello. Il festival internazionale Green Music vedrà la presenza degli artisti quali Piovani Concato Zarrillo Furia Chiacchiaretta Fabio Concato e tanti altri dello scenario musicale ed artistico italiano.