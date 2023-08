Lutto nel mondo dell'Impresa, è morto Giovanni Bartoloni A.D. di Sitem spa - Tuttoggi.info

AD di Sitem spa, negli anni ha fatto espandere l’azienda di famiglia dedicata alla produzione di lamierini magnetici e automotive

È morto Giovanni Bartoloni, amministratore delegato di Sitem spa, l’azienda nata nel 1974 a Cannaiola di Trevi e fatta espandere dalla madre Maria Landa Scarca puntando sui lamierini magnetici, con applicazioni automotive e industriali.

L’ingegner Bartoloni venne nominato AD nel 2000, intraprendendo «una seria espansione dell’azienda portandola da 100 a 850 dipendenti che oggi fanno parte del gruppo». Un’espansione che ha portato all’acquisizione e alla realizzazione di sedi in Italia, ma anche in Slovacchia e Svizzera. Nel 2010 è entrato in azienda anche il figlio Marco, anche lui ingegnere, di fatto la terza generazione di un’impresa che ha sempre mantenuto la sede a Trevi, in una posizione strategica ai tempi della sua nascita, perché vicina alle acciaierie di Terni.