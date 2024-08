Lutto nel giornalismo umbro, addio a Giampiero Bedini - Tuttoggi.info

Si è spento nella tarda mattinata di oggi (29 agosto), dopo una malattia che lo aveva colpito negli ultimi anni, Giampiero Bedini, decano dei giornalisti di Gubbio, storica firma de La Nazione, di cui è stato corrispondente dagli anni ’60 e tra i fondatori di Radio Gubbio e dell’emittente TRG, di cui è stato per due volte anche direttore responsabile.

Direttore della locale Azienda turismo fino agli ani Novanta, Giampiero Bedini ha raccontato fino a poche settimane fa la cronaca della propria comunità, con competenza, stile e passione. Dalla politica, alla cronaca fino alle tradizioni a cominciare dalla Festa dei Ceri – di cui è stato speaker in Piazza Grande per l’alzata per moltissimi anni -, la sua penna e la sua voce sono stati strumenti di passionalità autentica e di narrazione sempre garbata e puntuale. Della festa dei Ceri è stata voce in piazza ma anche telecronista nella lunga diretta di ogni 15 maggio per TRG.

I funerali si terranno sabato mattina (31 agosto) alle 10 a Sant’ Agostino. La camera ardente sarà allestita da oggi pomeriggio nelle sale parrocchiali del Chiostro.