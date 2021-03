Lutto a Panicale, è morta l’ex assessore Valeria Sorci

Il ricordo dell'ex sindaco Orlandi | I funerali mercoledì 24 marzo, alle ore 15 nella Collegiata di San Michele Arcangelo a Panicale

Lutto a Panicale per la scomparsa di Valeria Sorci, assessore nella Giunta di Daniele Enrico Orlandi con deleghe ai Servizi sociali e al Personale.

Proprio l’ex sindaco l’ha voluta ricordare con un toccante messaggio sui social: “Ciao Valeria! Ciao Amica mia! Ciao, assessora mia! Quante cose abbiamo condiviso, quante giornate sono entrate fin nelle ore della notte mentre cercavamo di trovare il meglio per la nostra Comunità. E quante volte hai fatto da scudo e da calmante alle mie arrabbiature, quante volte con atteggiamento “materno” ti sei accollata lavoro e difficoltà, vedendo che io non davo i resti. Quante volte ho visto attraversare i tuoi occhi da una vena di mestizia e allora ti ho detto una parolaccia delle mie per tirarti su. E tu sorridevi. E io ero contento. Perché hai conosciuto amarezze e dispiaceri, ma eri forte dentro più di quanto potesse sembrare. E io ho sempre puntato sulla tua forza, volevo che tu ne fossi consapevole. Insieme abbiamo imparato a sostenerci l’un l’altra, a farci compagnia quando le decisioni che dovevamo prendere rischiavano di consegnarci alla solitudine. Il nostro legame è rimasto forte e unico per questo, anche quando la vita ci ha portato a fare cose diverse in posti differenti. Anche dopo, in ogni momento bello o brutto di uno di noi due, l’altro c’era, spuntava magari da mesi di silenzio, ma c’era. Ecco Vale, credo che questa sia l’Amicizia vera e so che insieme l’abbiamo costruita. Io voglio dirti grazie per tutto questo, per questo affetto come per il tuo istinto protettivo “materno” verso me. E per la tua presenza sempre discreta ma attiva e fattiva nelle cose che abbiamo fatto insieme. Ci tengo che la nostra Comunità sappia quanto impegno, quanta partecipazione interiore hai profuso, e con quanto disinteresse, per portare avanti idee e progetti per il nostro territorio. Quello che abbiamo fatto lo giudicherà la piccola storia della nostra Comunità. Ma come lo hai fatto, interpretato, seguito e curato, voglio che si sappia: te ne sei sempre occupata con sincero amore per la nostra gente. Ti saluto con tanto dolore, ma con la serenità di chi sa che eri una persona bella e profonda. E questa rimani per me e per chi ti ha voluto bene. Daniele“.

I funerali di Valeria Sorci saranno celebrati domani, mercoledì 24 marzo, alle ore 15 nella Collegiata di San Michele Arcangelo a Panicale.

La notizia del decesso di Valeria Sorci è stata accolta con commozione dalle tante persone che hanno avuto modo di apprezzarla come persona e per la dedizione con cui si è prodigata per la comunità.