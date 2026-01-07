 Lutto a Bettona: morto nella notte l'ex sindaco Lamberto Marcantonini - Tuttoggi.info
Bettona in lutto per la morte dell’ex sindaco Lamberto Marcantonini, improvvisamente mancato nella notte tra il 6 e il 7 gennaio: l’imprenditore avrebbe compiuto 82 anni tra pochi giorni. “Ci stringiamo con affetto alla famiglia a nome di tutta la comunità di Bettona, che perde un grande uomo della società civile e un grande rappresentante delle istituzioni bettonesi, un imprenditore che ha contribuito a scrivere un pezzo di storia dell’amministrazione comunale”, le parole del primo cittadino – che ha ‘ereditato’ la fascia proprio da Marcantonini – Valerio Bazzoffia.

Titolare di una propria impresa per la produzione di impianti di betonaggio, Marcantonini entra in politica negli anni ‘70 Settanta, quando subentra al dimissionario sindaco Alberto Castellini, ma le successive elezioni del giugno 1975 portano alla nomina a sindaco di Mario Marcantonini. Durante la seconda sindacatura di quest’ultimo è consigliere comunale per la Dc (1985-90). Dal 2000 al 2006 si impegna per il Teatro Excelsior di Passaggio di Bettona; eletto sindaco nel 2007, diventa poi consigliere della Lista civica “Quadrifoglio” durante la seconda sindacatura di Stefano Frascarelli, “prima di tornare a ricoprire la carica di sindaco – si legge nella sua scheda per la candidatura alle Regionali del 2019 in quota Forza Italia – per la stessa con un programma che punta alla promozione di attività innovative e alla tutela dell’ambiente, alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, alla promozione del turismo, della cultura e del tempo libero”.

