Lupa ferita catturata da bracconieri soccorsa e medicata - Tuttoggi.info

FIRENZE (ITALPRESS) – I militari del Nucleo CC Forestale di Ceppeto (FI), sono intevenuti dopo la segnalazione di un esemplare di lupo ferito rimasto a un laccio. Un esemplare femmina di lupo di circa 3 anni era immobilizzato a terra, per un arto, da un cavetto metallico. E’ stato allertato il Servizio Veterinario dell’Azienda USL Toscana Centro – Unità Funzionale di Igiene Urbana e Veterinaria, per valutare le condizioni della lupa. Due veterinari e personale di supporto sono intervenuti per effettuare le prime cure e la lupa, una volta liberata dal cavo metallico, è stata trasportata all’ambulatorio veterinario per le cure del caso. La lupa dopo essere stata medicata è stata rimessa in libertà.

