L’Università telematica Unitelma Sapienza riceve il premio Le ragioni della Nuova Politica - Tuttoggi

Si è svolta ieri, presso la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura Generale dello Stato, la cerimonia di consegna del premio “Le ragioni della Nuova Politica”, assegnato al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, prof. Antonello Folco Biagini con la seguente motivazione: “Tra i massimi esperti di Storia e di Politica internazionale, nel corso della sua autorevole carriera accademica ha contribuito alla comprensione degli scenari mondiali e in particolare dell’Europa Centrorientale. Riceve la Colomba della Civiltà per l’impegno e i risultati raggiunti nel costruire e affermare la qualità della formazione universitaria italiana raccogliendo anche la sfida dell’istruzione a distanza guidando la crescita dell’Università telematica Unitelma”.

Nell’ambito della cerimonia, che ha visto i saluti di Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato e della Presidente Sara Iannone, oltre alla conduzione di Camilla Nata e Rosanna Vaudetti, sono stati insigniti: Guido Alpa, Ordinario di Diritto civile di Sapienza Università di Roma; Giuseppe Borgia, già presidente di Sezione della Corte dei conti; Giuseppe Colpani, Direttore generale dell’Università degli Studi di Tor Vergata; Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato; Aihua Pan, Presidente della Sinobioway di Pechino; Beniamino Quintieri, Presidente Soce; Roberto Sommella, Condirettore MF-Milano Finanza; Luigi Fiorentino, Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Teresa De Santis, Direttore Raiuno; Gennaro Vecchione, Direttore Generale Dis-Dipartimento Informazioni Sicurezza; Antonino Zichichi, scienziato.

Il premio è stato istituito nel 1996 dall’Associazione culturale “L’Alba del Terzo Millennio” per volontà del presidente Sara Iannone, con l’intento di “sollecitare e valorizzare quelle esperienze significativamente nella testimonianza dei valori universali fondamentali per la crescita e lo sviluppo della società”.

L’Università telematica Unitelma Sapienza è stata una sfida nonché una novità nel campo della formazione per il suo metodo di istruzione a distanza. La professionalità e la costanza impiegata nell’innovazione e nella scelta accurata di professori e tutor universitari, ha fatto si che Unitelma abbia accolto finora prestigiosi ospiti e ricevuto meriti per il suo impegno e per i lavori svolti.

Sono ormai molte le persone interessate e numerose le sedi universitarie collocate nel territorio italiano. Proprio nell’ultimo anno infatti, Unitelma, ha deciso di ampliare la vasta gamma di sedi inserendo tra i suoi poli l’Umbria, dando vita al polo di Spoleto in Piazza Sansi.

Le persone interessate possono recarsi presso il Polo di Spoleto per avere informazioni riguardo i corsi e riguardo l’iscrizione ed è possibile inoltre ottenere degli sconti e il dimezzamento della rata a chi ha meno di 26 anni.

Da Gennaio 2019 poi, il Polo di Spoleto sarà adibito per accogliere gli studenti in sede di esame.

