Lunedì Assemblea Confindustria, tavola rotonda col CEO di Prada

Al Teatro Lyrick per la conferma del presidente Briziarelli e del vice Urbani. Il programma e le imprese premiate

Si svolgerà lunedì 13 novembre al Teatro Lyrick di Assisi l’Assemblea Generale di Confindustria Umbria. Alle 14.30 è prevista la parte privata, riservata alle imprese associate. Alle 16.30 ci sarà invece l’assemblea pubblica, alla quale interverrà, in diretta video, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Interverranno inoltre Andrea Guerra, Ceo di Prada Group e Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, che porteranno la propria testimonianza nell’ambito della tavola rotonda intitolata “L’uomo al centro”.

Innovazione e sostenibilità i temi centrali della parte pubblica dell’Assemblea che, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Assisi Stefania Proietti, sarà aperta dalla relazione del presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli. Ai lavori, moderati dalla giornalista Rai Francesca Romana Elisei, interverrà la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

La parte pubblica

La parte pubblica vedrà inoltre la partecipazione di Marco Grazioli, Presidente di The European House – Ambrosetti, che analizzerà lo scenario di riferimento dell’economia umbra e le best practice individuate nell’ambito dello studio strategico “Umbria 2032”, promosso da Confindustria Umbria, affidato a The European House – Ambrosetti e realizzato con il contributo di Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e Camera di Commercio dell’Umbria.

La parte privata

La parte privata dell’Assemblea si caratterizzerà, invece, per l’elezione del presidente e vice presidente di Confindustria Umbria per il prossimo biennio 2023-2025 e l’approvazione del programma di attività del mandato. Il candidato designato alla guida degli industriali umbri è il presidente uscente Vincenzo Briziarelli. Alla Vice Presidenza è stato designato il vice presidente uscente Giammarco Urbani.

Le imprese premiate

In occasione dell’Assemblea, Confindustria Umbria consegnerà inoltre il “Premio fedeltà associativa” alle aziende iscritte da 50 e 75 anni. Saranno premiate: Asciutti, Betti, Cartotecnica Tifernate, Di Biagi Costantino, Ellesse International, Eskigel – Froneri Italia, Grafiche Trotta Perugia, Knoll International, Lucaccioni F.lli, Meccanotecnica Umbra, Renzacci Industria Lavatrici, Teletecnica, Urbani Tartufi, Calzoni, Godioli & Bellanti.