Lunedì al Barton Park Alissa Jung e Luca Marinelli presentano “Paternal love” - Tuttoggi.info

L’appuntamento di lunedì sarà l’ultimo degli incontri prima dell’intenso Fuori Post, con il meglio della programmazione indipendente della stagione

È in programma a Perugia un altro evento cinematografico di portata internazionale, con due ospiti d’eccezione attesi lunedì presso L’Arena del Barton Park. In occasione della presentazione del film “Partenal Leave” saranno infatti ospiti Alissa Jung e Luca Marinelli, rispettivamente regista e interprete, in quella che sarà l’ultima di una straordinarie serie di anticipazioni dell’edizione 2025 del Fuori Post, in programma alla fine di luglio. L’appuntamento è per le 21, quando i due artisti saluteranno il pubblico prima della proiezione per poi dialogare con i presenti alla fine della stessa. Tenero e rabbioso insieme, “Partenal Leave” è il film che segna il debutto dietro la cinepresa di Alissa Jung, con un magistrale Luca Marinelli protagonista insieme alla giovane Juli Grabenhenrich. Quest’ultima interpreta Leo, adolescente tedesca che quando scopre di avere un padre italiano prende il primo treno per l’Italia con l’obiettivo di conoscerlo. L’incontro con Paolo, interpretato appunto da Marinelli, mostra la difficoltà per i due di rapportarsi. Ne esce un “coming of age” che diventa di entrambi, con figlia e padre, una adolescente e un adulto in formazione, che si mettono a confronto attraverso un doloroso gioco di specchi.

Intanto, dopo gli incontri presso l’arena del Barton Park con Valerio Mastrandrea, Caterina Carone, i Manetti Bros e Margherita Ferri, comincia a svelarsi il programma di ospiti che dal 21 luglio al 3 agosto saranno protagonisti al Fuori Post, il festival del PostModernissimo che condensa tutto il meglio della programmazione indipendente della stagione, con film regolarmente distribuiti e film inediti a Perugia. Si comincia il 21 con “Iddu”, presentato in concorso all’ultima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia; saranno ospiti gli autori del film Antonio Piazza e Fabio Grassadonia. Il 22 Andrea Segre torna al Perugia per incontrare il pubblico del Fuori Post, presentando quello che è stato uno dei casi cinematografici della stagione “Berlinguer, la grande scommessa”. Mercoledì 23 la giovanissima Sara Petraglia sarà ospite assieme alle interpreti Tecla Insolia e Carlotta Gamba, per presentare il lungometraggio “L’Albero”, selezionato all’ultima Festa del Cinema di Roma. Evento speciale dedicato a Dario Argento il 25, con Giacomo Calzoni, critico ed esperto del cinema di genere, che introdurrà al pubblico uno dei capolavori del maestro dell’horror ovvero “4 Mosche di Velluto Grigio” (1971) che torna al cinema in versione restaurata in 4K. Domenica 27 “L’oro del Reno” verrà presentato dal regista Lorenzo Pullega; un film onirico e divertente, vincitore dell’ultimo Bifest. Il 28 toccherà a Stefano Chiantini con il suo “Come due gocce d’acqua” mentre il 29 il regista Gianluca Minucci e gli interpreti Paolo Pierobon e Francesco Rossini, presenteranno al pubblico “Europa Centrale”, film selezionato al Torino Film Festival. Evento speciale il 31 luglio con lo spettacolo teatrale di e con Serse Cosmi “Solo Coppi Temo”. Infine saranno ospiti Giulio Donato con “Labirinti” (1 agosto), Edgardo Pistone con “Ciao Bambino” (il 2) prima della chiusura che, come da tradizione, viene dedicata a un autore locale. A chiudere il Fuori Post il 3 agosto sarà “Beautiful Learning” firmato da Luca Vagniluca e Sameena Hassan.

La programmazione completa delle proiezioni al Barton Park è disponibile sul sito www.postmodernissimo.com.

Luogo: Barton Park, rotatoria atleti azzurri d’italia, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00

Artista: Luca Marinelli

Link: https://www.postmodernissimo.com/films/paternal-leave