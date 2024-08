Lunedi 26 agosto, alle ore 17:00, Vitality risponde alle imprese circa il Bando a Cascata 2 - Tuttoggi.info

Perugia, 21 agosto 2024 – L’università di Perugia organizza un webinar online per rispondere alle domande delle aziende circa il Bando Cascata 2, un’opportunità unica per le aziende di partecipare alle attività di ricerca nell’ambito degli Spoke 9 e 10 del progetto PNRR – VITALITY – “Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per l’economia diffusa nel Centro Italia”.



Il bando è aperto alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), singolarmente o in collaborazione e le Grandi Imprese (GI) in modalità collaborativa a condizione che persista il requisito di collaborazione con almeno una MPMI e vengono considerati ammissibili i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati da imprese singolarmente o in collaborazione (massimo 3 soggetti partecipanti).



Le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica all’indirizzo bandi.fondazionevitality.it entro le ore 12:00 del 5 settembre 2024.



Il bando promuove la presentazione di proposte di ricerca per lo sviluppo di innovazioni scientifiche e tecnologiche nel settore dei materiali nanostrutturati e loro applicazioni in dispositivi innovativi (SPOKE 9) e nel settore dei materiali a base biologica, di origine biologica, biocompatibili, bioplastiche e dispositivi associati (SPOKE 10) con una dotazione finanziaria complessiva di € 1.243.872,22 per lo Spoke 9 e di € 499.061,45 per lo Spoke 10.



Verranno finanziati i progetti selezionati mediante una valutazione di merito che sarà effettuata da una Commissione di Valutazione, composta da almeno tre esperti sui temi oggetto del bando.



