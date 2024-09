Luna Rossa contro Ineos, da oggi finale Louis Vuitton Cup in diretta tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Luna Rossa da oggi in finale nella Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia. Nel mare di Barcellona, inizia il duello - in diretta tv e streaming - per approdare all'America's Cup 2024 e sfidare New Zealand, detentore del trofeo. Luna Rossa ha eliminato in semifinale American Magic, mentre Ineos Britannia ha superato Alinghi.

"Abbiamo superato delle semifinali molto dure e adesso incontreremo uno dei challenger più forti di questa edizione", dice James Spithill, timoniere australiano della barca italiana. "Mi aspetto match duri, combattuti, sarà una vera e propria lotta per andare avanti. D’altronde questo è lo scopo delle Selezioni Challenger, identificare lo sfidante più forte e più preparato da opporre al Defender. Conosciamo bene sia l'equipaggio britannico, sia il suo modo di navigare. Lo abbiamo studiato a lungo nei Round Robin, ma sappiamo anche che il team che affronteremo domani non è più lo stesso di qualche settimana fa", osserva.

La finale si apre oggi con le prime 2 regate e si disputa al meglio delle 13 sfide: bisogna vincerne 7 per volare all'America's Cup. Il calendario prevede regate sabato 28 settembre, domenica 29 settembre e poi l'1, il 2, il 5 e il 5 ottobre.

Da oggi giovedì 26 settembre a sabato 5 ottobre, dalle ore 14.00, la finale sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it.