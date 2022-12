xd9/trl/gtr

“Non ci saranno sanzioni da parte degli Usa per la Lukoil: stamane è arrivata la comunicazione da parte dell’autorità americana Olaf con la garanzia che tutte le operazioni finanziate in questo periodo ponte non saranno sottoponibili a provvedimenti sanzionatori”. E’ l’annuncio del ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, ospite della Festa regionale del Tricolore di Fratelli d’Italia a Catania.