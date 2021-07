Grande, grosso e…implacabile. Il pericolo numero uno per l’Italia di Mancini ha un identikit ben preciso, è un colosso da oltre uno e novanta per una novantina abbondante di chili e muscoli e che da quando ha preso casa nella Milano nerazzurra è definitivamente esploso. A Romelu Lukaku sono state affibbiate le stimmate del predestinato sin da quando, ancora giovanissimo all’Anderlecht, veniva paragonato a un fenomeno come Didier Drogba.

glb/gtr/mrv/red