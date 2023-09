Lukaku il re del calciomercato estivo su radio e tv - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Romelu Lukaku è il sovrano indiscusso del calciomercato estivo. Il più citato dai media nazionali (1.193 menzioni) è stato infatti l’attaccante belga, seguito dallo juventino Dusan Vlahovic e dall’interista Davide Frattesi. Lo rileva il monitoraggio svolto sulle principali radio e tv italiane da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha indagato quali sono stati i personaggi protagonisti del calciomercato più menzionati dal 16 giugno all’1 settembre, giorno di chiusura delle contrattazioni. Lukaku è stato sul punto di essere riacquistato dall’Inter ma dopo la rottura è stato esposto alle correnti del mercato tra Arabia Saudita, Milan e Juventus. Proprio sul versante bianconero per molti giorni si è parlato del possibile scambio Chelsea-Juventus tra Lukaku-Vlahovic. Il belga alla fine è approdato a Roma alla corte di Mourinho. Medaglia d’argento delle citazioni per Vlahovic (557) rimasto invece a Torino. Chiude il podio Davide Frattesi (455), centrocampista nerazzurro ex Sassuolo protagonista a fine giugno del derby di mercato con il Milan. Al quarto posto troviamo Victor Osimhen (419 menzioni), l’artefice della vittoria del campionato del Napoli lungamente “corteggiato” dalle sirene arabe, che precede Gianluca Scamacca (394), arrivato all’Atalanta dopo una sola stagione in Premier League al West Ham. Sesta piazza per Alvaro Morata (384), l’attaccante spagnolo a cui facevano la corte Roma, Inter e Milan in questa sessione di mercato. Segue con 374 citazioni l’ex portiere interista Andrè Onana, trasferitosi a Manchester sponda United. Nella classifica troviamo all’ottavo posto Rudi Garcia (346), l’allenatore francese chiamato a guidare il Napoli nel post-Spalletti, che supera l’ex milanista Sandro Tonali (340), protagonista di una ricca cessione al Newcastle. Si piazza in decima posizione Marcelo Brozovic (334), il centrocampista nerazzurro che ha lasciato Milano per un ingaggio da 100 milioni di euro in 3 anni nel club saudita Al-Nassr e che sorpassa al fotofinish il neo-interista Yann Sommer (333), portiere svizzero chiamato a sostituire proprio Onana presso i vice-campioni d’Europa. Al dodicesimo posto (con 316 citazioni) c’è il presidente e proprietario del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha respinto tutte le offerte per Osimhen offrendogli un contatto milionario e che ha avuto un braccio di ferro sia con l’ex allenatore Spalletti approdato alla Nazionale sia con l’ex ad Giuntoli di cui ha ritardato il passaggio alla Juventus. Nella stessa posizione troviamo l’attaccante francese e nuova scommessa dell’Inter Marcus Thuram, chiamato per far dimenticare Lukaku. Una partenza e un arrivo nel calcio nostrano chiudono il monitoraggio di Mediamonitor.it: Sergej Milinkovi?-Savic (298), fantasista ex Lazio attirato dagli stipendi sauditi, e Christian Pulisic, il nuovo rinforzo offensivo del Milan acquistato dal Chelsea con 295 menzioni.

