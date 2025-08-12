 Luis Enrique “Donnarumma portiere top, ma questo è il calcio” - Tuttoggi.info
Luis Enrique "Donnarumma portiere top, ma questo è il calcio"

ItalPress

Luis Enrique “Donnarumma portiere top, ma questo è il calcio”

Mar, 12/08/2025 - 21:22

UDINE (ITALPRESS) – “Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo e ancora migliore come persona, ma questa è la vita del calciatore. Ci sono delle decisioni che vanno prese e ne sono responsabile, ma se fosse facile lo farebbe chiunque. Sono decisioni difficili da prendere, ma hanno a che vedere con il profilo del portiere che serve alla mia squadra”. Così Luis Enrique, tecnico del Psg, in un’intervista ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Tottenham. La situazione del portiere azzurro, in scadenza di contratto, è molto delicata, visto che non è stato neppure convocato per la gara di domani. “Sappiamo com’è il calcio durante il mercato – ha dichiarato Marquinhos, difensore e capitano del Psg -. Lui è stato per noi un grandissimo giocatore. E’ uno che merita il massimo, un grande uomo e una grande persona. Ha fatto la storia qui, è stato grandissimo”.
Fin qui la vicenda Donnarumma, ma c’è un trofeo in palio e il Psg ha acquisito quella mentalità vincente che da anni cercava. “Abbiamo dato priorità al riposo, i giocatori sono arrivati bene ma adesso bisogna gareggiare per un titolo. Ragioniamo da squadra, nella scorsa stagione abbiamo dimostrato che team siamo, in questa stagione dobbiamo dimostrarlo di nuovo”, ha concluso Luis Enrique. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il capitano dei francesi: “E’ bellissimo giocare per un titolo, è quello che tutti i giocatori vogliono vivere. In questa stagione abbiamo vissuto bei momenti e poi perso una finale Mondiale. Adesso vogliamo vincere la partita di domani”, ha chiosato Marquinhos.
