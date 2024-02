L'Ue investe sui materiali del futuro - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – 500 milioni di euro di investimenti per il periodo 2025-2027, di cui almeno la metà proveniente da fonti private. È quanto prevede la strategia proposta dalla Commissione Europea sui materiali avanzati per la transizione verde e digitale. Si tratta di produzioni necessarie nei settori dell’energia rinnovabile, batterie, dell’edilizia a emissioni zero, oltre che per semiconduttori, farmaci e dispositivi medici, attrezzature per la difesa, satelliti e aerei. Un esempio di materiali avanzati è il grafene: più sottile e più forte, in grado di superare le prestazioni del rame come conduttore di calore.

fsc/gsl