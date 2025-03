Lucrezia Guidone chi è, dagli esordi al ruolo di Sofia in 'Mare Fuori': ospite a 'La volta buona' - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Lucrezia Guidone sarà ospite oggi, mercoledì 12 marzo, da Caterina Balivo a ‘La volta buona’ per svelare qualche anticipazione sulla quinta stagione di ‘Mare Fuori’, che ha debuttato in anteprima oggi su RaiPlay. L’attrice dal 2023 interpreta Sofia, l’educatrice del carcere nella serie di successo targata Rai.

Lucrezia Guidone è nata a Pescara il 3 giugno del 1986. È un’attrice e regista teatrale italiana. Dopo il diploma si è trasferita a Roma per seguire il suo sogno più grande, fare l’attrice. Si è diplomata all’Accademia nazionale d’Arte drammatica ‘Silvio D’amico’. Nel 2011 comincia la sua carriera nel mondo del teatro e ottiene il ruolo della figliastra in ‘In cerca d’autore. Studio sui Sei personaggi di Luigi Pirandello’, per la regia di Luca Ronconi. Lucrezia Guidone frequenta poi il Centro di formazione teatrale Santacristina, diretto da Luca Ronconi e Roberta Carlotto, e il Lee Strasberg Theatre and Film Institute di New York.

Lavora con Lorenzo Salveti ne ‘L’impresario delle Canarie’ per la Biennale di Venezia e con Valerio Binasco in ‘Frammenti’ per il Festival di Spoleto. Nel 2012 vince il Premio Ubu. Nel 2014 interpreta Emma nel film ‘Noi 4’, grazie a questo ruolo riceve il Premio Flaiano. Nel 2017 interpreta Clea nel film ‘La ragazza nella nebbia’ del regista Donato Carrisi e Franziska in ‘Dove cadono le ombre’ di Valentina Pedicini. Nel 2021 fa una piccola parte in ‘Summertime’, serie disponibile sulla piattaforma Netflix. Nel 2022 è protagonista della serie Netflix ‘Fedeltà’ insieme a Michele Riondino.

“Il cinema è la forza degli sguardi che si incontrano, degli immaginari che ci permettono di trovare una spinta vitale nel dolore, nelle cose felici… Il cinema per me è un modo di vedere la vita, di viverla proprio”, aveva raccontato l’attrice a Rolling Stones.

Nel 2023 entra nel cast della terza stagione della fiction Mare fuori dove ottiene il ruolo di Sofia, un’educatrice dell’Istituto penale minorile, dove è ambientata la serie.

Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni, non è noto se l’attrice sia fidanzata o single. A Rolling Stones ha dato la sua personale visione sull’amore: “Se mettiamo al centro noi stessi, riusciamo a essere presenti anche nell’amore dell’altro in modo più autentico.”